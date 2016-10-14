SSD 固態硬碟的選擇及規劃

書籍簡介 在本書中，我們將會指導你如何規劃及調校 VMware vSphere 5.x / 6.x 的基礎架構。我們將會為你提供相關的專業知識及操作技巧，以便引導你順利建構高可用性、高效能的 VMware vSphere 虛擬化基礎架構。同時，我們將會一步一步帶領你進...