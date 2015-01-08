135 期 - 善用 Credential Guard 機制力阻雜湊及傳遞票證攻擊

前言 簡單來說，如果你的實體伺服器是用傳統 BIOS 的話，那麼使用 Windows 7 USB DVD Download Tool 工具，即可將開機及作業系統相關安裝檔案製作在 USB 隨身碟當中。 但是，如果你的實體伺服器是採用新式 UEFI 的話，那麼會...